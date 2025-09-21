МО РФ: Киев совершил террористическую атаку на курорт в Крыму, двое погибли

Министерство обороны России заявило, что в воскресенье, 21 сентября, киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку на гражданские объекты в Крыму.
По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с использованием беспилотников (БПЛА), снаряженных фугасными боезарядами, по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты.
— Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, — говорится в сообщении.
В результате этой атаки, как уточняет Минобороны, погибли два человека, а 15 получили ранения различной степени тяжести.
Об атаке стало известно вечером того же дня. В результате атаки беспилотного летательного аппарата украинской армии на санаторий в Крыму около 15 человек пострадали, есть погибшие. По словам главы региона Сергея Аксенова, на месте начали работу оперативные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.