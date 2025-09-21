Ялтинский медцентр опубликовал телефоны для информации о пострадавших в Форосе

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что около 15 человек пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Форос. Удару подверглись санаторий и здание школы. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о гибели двух человек в результате преднамеренной террористической атаки.
«Узнать о нахождении на лечении пациентов, которые поступили 21.09.2025 г. из посёлка Форос, можно по телефонам: +7 978 502−39−27, +73654260331», — сказано в заявлении.
Ранее в крымском Минздраве сообщили, что все пострадавшие при ударе дронов получают необходимую медицинскую помощь. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем правительства региона. Позднее прокуратура сообщила о запуске горячей линии для обращений граждан после атаки беспилотников в Ялте.