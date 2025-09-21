Развозжаев назвал цели ВСУ при террористической атаке на Крым

«От атаки беспилотника укронацистского террористического режима в Крыму погибли люди и более десятка пострадавших. Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым. В этот час мы вместе с Крымом и крымчанами», — написал Развозжаев.