Развозжаев назвал цели ВСУ при террористической атаке на Крым

Глава Севастополя Михаил Развозжаев обратился к родственникам погибших и раненых при массовом террористическом налете укронацистов на Крым. Соболезнования и слова поддержки он опубликовал в своем телеграм-канале.
«От атаки беспилотника укронацистского террористического режима в Крыму погибли люди и более десятка пострадавших. Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым. В этот час мы вместе с Крымом и крымчанами», — написал Развозжаев.
До этого стало известно, что порядка 15 человек пострадали от удара дрона ВСУ по южному побережью Крыма. Несколько человек погибли, сообщал глава полуострова Сергей Аксенов. Украинские террористы атаковали санаторий «Форос» и поселковую школу.
По словам Развозжаева, противник хочет запугать жителей Крыма. И признал, что этого им не удастся сделать из-за сильного характера крымчан.
Ранее «МК писал, что пострадавшие при атаке беспилотников на территорию санатория “Форос” в Крыму получают всю необходимую медицинскую помощь.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.