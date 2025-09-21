В Форосе потушили пожар, возникший после атаки беспилотников на школу

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские БПЛА атаковали санаторий «Форос» и здание школы в поселке.
«Пожар локализован в 20.54 на площади 80 квадратных метров. Полная ликвидация возгорания в 22.51. Пострадал один человек», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, сообщение о задымлении в средней школе имени А. С. Терлецкого в Форосе поступило в 19.51 мск.
«По прибытию к месту происшествия пожарно-спасательными подразделениями главного управления установлено, что произошло возгорание в актовом зале на втором этаже среднего образовательного учреждения. На момент происшествия учащихся в школе не было», — говорится в сообщении.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. В результате атаки два человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести, уточняет МО.