МО РФ: при атаке беспилотников ВСУ по курорту в Крыму погибли два человека

Украинские войска нанесли удар с помощью БПЛА с фугасными боезарядами.

Источник: Аргументы и факты

Два человека стали жертвами преднамеренной террористической атаки Вооружённых сил Украины на Крымский полуостров, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что ещё 15 человек пострадали. ВСУ нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов с фугасными боезарядами. Была атакована курортная зона.

«В курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооружёнными силами Украины нанесён террористический удар с применением БПЛА, снаряжённых фугасными боезарядами. В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

В МО подчеркнули, что речь идёт о преднамеренной террористической атаке по гражданским объектам.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что повреждения получили несколько зданий в санатории «Форос», также удар пришёлся по зданию школы в посёлке. Пострадали не менее 15 человек.

