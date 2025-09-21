Изувер из Кропоткина: отец убил дочь-инвалида и выкинул труп в реку

В Краснодарском крае отец трехлетней Любы Гариповой, страдавшей детским церебральным параличом, сознался в убийстве дочери. Мужчина, как сообщает СУ СК по Краснодарскому краю, пытался скрыть следы преступления инсценировкой похищения.
Размозжил голову ребенка камнем.
Убийство произошло 19 сентября 2025 года. Пятидесятилетний отец девочки, проживавший отдельно от семьи в Кропоткине, забрал Любу у матери, проживающей в Тихорецком районе, под предлогом поездки в Кавказский район. Вечером того же дня он совершил убийство. По предварительным данным, мужчина нанес ребенку удар камнем по голове, поместил тело в мешок и сбросил его в реку Кубань. Чтобы замести следы, он сообщил матери, что девочку похитили неизвестные, после чего родители совместно обратились в полицию.
Пытался врать полиции.
Заявление о пропаже поступило в правоохранительные органы 20 сентября. Учитывая возраст ребенка и ее тяжелое состояние здоровья — рост менее 70 сантиметров, невозможность самостоятельно передвигаться и отсутствие речи — следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В поисках участвовали волонтеры Добровольческого поискового отряда «Юг», полиция и водолазы, обследовавшие акваторию Кубани.
Версия о похищении изначально вызывала сомнения: как отмечали местные жители, больной ребенок не мог представлять интереса для похитителей. Неувязки в показаниях отца привлекли внимание следователей. В результате оперативно-разыскных мероприятий и грамотно выстроенной тактики допроса мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Сознался в убийстве недееспособной дочери.
На видеозаписи допроса, распространенной управлением СКР по Краснодарскому краю, фигурант полностью признает свою вину. Ему предъявлено обвинение, и в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается под личным контролем руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова. Цель — установить все обстоятельства преступления и мотивы, побудившие отца пойти на столь жестокий шаг.
