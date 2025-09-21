Изувер из Кропоткина: отец убил дочь-инвалида и выкинул труп в реку

Убийство произошло 19 сентября 2025 года. Пятидесятилетний отец девочки, проживавший отдельно от семьи в Кропоткине, забрал Любу у матери, проживающей в Тихорецком районе, под предлогом поездки в Кавказский район. Вечером того же дня он совершил убийство. По предварительным данным, мужчина нанес ребенку удар камнем по голове, поместил тело в мешок и сбросил его в реку Кубань. Чтобы замести следы, он сообщил матери, что девочку похитили неизвестные, после чего родители совместно обратились в полицию.