Пожар в школе в Крыму после удара дрона ВСУ потушен

Пожар в школе в поселке Форос (городской округ Ялта) ликвидирован. Пострадал один человек, учащихся в здании на момент происшествия не было. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.
«21 сентября в поселке Форос на улице Терлецкого произошел пожар в актовом зале местной школы. О возгорании стало известно в 19:51. На место прибыли расчеты огнеборцев, которые провели разведку и приступили к тушению. Учащихся в здании на момент происшествия не было», — говорится в telegram-канале министерства.
Благодаря слаженным действиям подразделений МЧС распространение огня удалось предотвратить. Пожар локализован в 20:54 на площади 80 квадратных метров, а полная ликвидация возгорания произошла в 22:51. Пострадал один человек. Всего к тушению привлекались 34 человека и 12 единиц техники.
Ранее URA.RU рассказывало, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на школу в поселке Форос в республике Крым полностью разрушен актовый зал учебного заведения, серьезно повреждена библиотека. Учащихся перевели на дистанционный формат обучения.