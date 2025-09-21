Ричмонд
Такер Карлсон сравнил со Христом погибшего сторонника Трампа

Известный американский журналист Такер Карлсон сравнил погибшего сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка с Иисусом Христом во время траурной церемонии. Об этом сообщает телеканал CNN.

«В его душе не было страха до последнего момента. Он как Иисус», — заявил Такер Карлсон, слова которого приводит телеканал.

Чарли Кирк был одним из ближайших советников Дональда Трампа и погиб 10 сентября в результате покушения на митинге в Юте. После его смерти президент США выразил соболезнования семье Кирка, распорядился приспустить государственные флаги и лично присутствует на его похоронах вместе с представителями администрации.

