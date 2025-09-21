Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Крыма: Медики оказывают помощь раненым при атаке ВСУ на санаторий Форос

Правительство Крыма взяло на контроль ситуацию с пострадавшими при атаке украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Все пострадавшие при атаке украинских беспилотников на территорию санатория «Форос» в Крыму находятся под контролем медиков, им оказывают помощь. Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.

В опубликованном в Telegram-канале ведомства релизе сказано, что медицинская помощь раненым оказывается силами службы «скорой помощи» региона и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства».

В ведомстве уточнили, что Правительство Республики Крым взяло ситуацию под контроль.

Напомним, 15 мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму вечером в воскресенье, 21 сентября.

По данным Минобороны, дроны ВСУ, оснащённые фугасными зарядами, ударили по санаторию «Форос» и по школе. В результате нападения погибли два человека.

Подробнее читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Севастополе успешно отразили атаку ВСУ вечером 21 сентября. Сбито три вражеских беспилотника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше