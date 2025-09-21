Минздрав Крыма: Медики оказывают помощь раненым при атаке ВСУ на санаторий Форос

Все пострадавшие при атаке украинских беспилотников на территорию санатория «Форос» в Крыму находятся под контролем медиков, им оказывают помощь. Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.
В опубликованном в Telegram-канале ведомства релизе сказано, что медицинская помощь раненым оказывается силами службы «скорой помощи» региона и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства».
В ведомстве уточнили, что Правительство Республики Крым взяло ситуацию под контроль.
Напомним, 15 мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму вечером в воскресенье, 21 сентября.
По данным Минобороны, дроны ВСУ, оснащённые фугасными зарядами, ударили по санаторию «Форос» и по школе. В результате нападения погибли два человека.
Тем временем в Севастополе успешно отразили атаку ВСУ вечером 21 сентября. Сбито три вражеских беспилотника.