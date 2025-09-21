Ричмонд
Прокуратура Крыма запустила горячую линию после удара ВСУ по школе

Прокуратура Республики Крым организовала горячую линию после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по поселку Форос, входящему в городской округ Ялта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате происшествия повреждены несколько объектов санатория, есть пострадавшие и погибшие.

Прокурор Республики Крым Олег Камшилов лично контролирует соблюдение прав пострадавших в поселке Форос.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ15 человек пострадали и несколько погибли в результате атаки БПЛА на юг России: онлайн-трансляция.

«Прокуратурой республики взято на контроль соблюдение прав пострадавших. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи», — говорится в официальном сообщении прокуратуры Крыма. Также уточняется, что для приема обращений граждан по вопросам, связанным с инцидентом, организована горячая линия по телефону: +7 (978) 053−62−08.

На месте происшествия работает прокурор города Ялты Александр Нелидов. Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова. Прокуратура взаимодействует с экстренными службами региона для установления всех обстоятельств атаки и выяснения причин произошедшего.

Ранее власти Крыма сообщали, что в результате атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок пострадали не менее 15 человек, есть погибшие, пишет «Национальная служба новостей». Повреждены несколько объектов, включая здание школы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Узнать о пострадавших также можно по телефонам горячей линии.

