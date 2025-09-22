Дочь Турецкого отдала мошенникам все накопления из-за угроз уголовным делом

Дочь известного музыканта Михаила Турецкого, Эммануэль Турецкая, стала жертвой мошенников, лишившись своих личных сбережений и денег из родительского сейфа. Об этом стало известно в воскресенье, 21 сентября.
Девушка находилась под влиянием злоумышленников в течение двух дней, после чего написала заявление в полицию.
По словам Эммануэль, 18 сентября ей поступил звонок с неизвестного номера, где под предлогом проверки информации о доставке ей сообщили о некой доверенности, оформленной на ее имя. После этого мошенники, представившись сотрудниками «Горячей линии Госуслуг», «помогли» ей сменить пароль к личному кабинету. Затем ее начали запугивать уголовным делом об экстремизме, подключив к видеосвязи людей, выдававших себя за сотрудников Росфинмониторинга и Следственного комитета.
— Меня трясло, это длилось несколько часов. Говорили, что всей моей семье грозит лишение свободы, — рассказала Эммануэль.
Злоумышленники утверждали, что на нее оформляются кредиты, и требовали никому не говорить о происходящем, уверяя, что пока она «помогает следствию», ее семья в безопасности.
Под предлогом предстоящего обыска дома девушку заставили пересчитать все наличные деньги на камеру и передать их курьеру. За два дня под давлением мошенников Эммануэль отдала все свои личные накопления и деньги из родительского сейфа. Сумму ущерба она не уточнила, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным Telegram-канала Mash, в общей сложности девушка передала мошенникам около шести миллионов.
Ранее в МВД России напомнили, как отличить официальное письмо от портала «Госуслуги» от фишинговой рассылки.