Дочь Турецкого отдала мошенникам все накопления из-за угроз уголовным делом

По словам Эммануэль, 18 сентября ей поступил звонок с неизвестного номера, где под предлогом проверки информации о доставке ей сообщили о некой доверенности, оформленной на ее имя. После этого мошенники, представившись сотрудниками «Горячей линии Госуслуг», «помогли» ей сменить пароль к личному кабинету. Затем ее начали запугивать уголовным делом об экстремизме, подключив к видеосвязи людей, выдававших себя за сотрудников Росфинмониторинга и Следственного комитета.