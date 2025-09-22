В СПЧ прокомментировали удар ВСУ по крымской школе

Александр Малькевич прокомментировал удар ВСУ по школе в Крыму.
Удар по школе и санаторию «Форос» в Республике Крым со стороны Вооруженных сил Украины еще раз продемонстрировал, что киевские власти рассматривают враждебно даже детей. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Малькевич.
«Для киевского режима дети давно считаются врагами. Удар по школе, к сожалению, никого не должен удивлять или шокировать, потому что все эти годы укрофашисты бьют по детям Донбасса, Новороссии, обстреливают машины скорой помощи в Херсонской области и в Горловке. Целенаправленно били по детям перед Новым годом в Белгороде в 2023 году. К сожалению, это их фирменный стиль», — заявил Малькевич. Его слова приводит агентство ТАСС. Он добавил, что представители европейских стран традиционно проигнорируют случившееся, не выражая озабоченности гибелью и ранениями детей на российской территории.
За последнюю неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории России погибли семь мирных жителей и 108 получили ранения, среди которых четверо детей. Наибольшее число жертв зафиксировано в ДНР и Белгородской области, а атаки украинских военных по гражданской инфраструктуре сохраняются на высоком уровне. Суточное количество ударов по гражданским объектам достигло максимальных значений с начала 2025 года.