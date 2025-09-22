Маск жестко отозвался об убийстве Кирка

Ранее Маск обвинил левое движение в убийстве Чарли Кирка.
Сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк погиб из-за того, что он «показал людям Свет». Таким мнением поделился Илон Маск.
«Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», — написал Маск в личном аккаунте социальной сети X (бывший Twitter). Ранее Илон Маск уже связывал это убийство с политической поляризацией и обвинял представителей левого движения в причастности к трагедии.
Чарли Кирк, сторонник президента США Дональда Трампа и известный общественный деятель, погиб 10 сентября в результате вооруженного нападения на митинге в штате Юта. По данным СМИ, неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в университете, после чего он скончался в больнице.