Маск жестко отозвался об убийстве Кирка

Сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк погиб из-за того, что он «показал людям Свет». Таким мнением поделился Илон Маск.

Ранее Маск обвинил левое движение в убийстве Чарли Кирка.

«Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», — написал Маск в личном аккаунте социальной сети X (бывший Twitter). Ранее Илон Маск уже связывал это убийство с политической поляризацией и обвинял представителей левого движения в причастности к трагедии.

Чарли Кирк, сторонник президента США Дональда Трампа и известный общественный деятель, погиб 10 сентября в результате вооруженного нападения на митинге в штате Юта. По данным СМИ, неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в университете, после чего он скончался в больнице.

