В Крыму сделали заявление после атаки ВСУ на санаторий «Форос»

В Крыму санатории работают в обычном режиме.
Санаторно-курортная отрасль Крыма продолжает работу в штатном режиме несмотря на атаку Вооруженных сил Украины на санаторий «Форос», произошедшую накануне вечером. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым. Ведомство подчеркнуло, что все профильные службы действуют слаженно, а для туристов и жителей полуострова открыта горячая линия.
«Санаторно-курортная отрасль Республики Крым работает в штатном режиме. Министерство на связи с руководителями санатория. Ситуация под контролем, все службы работают слаженно», — приводит слова источника пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым. Министерство курортов и туризма информирует гостей и жителей региона о работе круглосуточной горячей линии по номеру 8 800 511 80 18.
Ранее в результате атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок пострадали не менее 15 человек, есть погибшие, а повреждения получили несколько объектов, включая здание школы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, ситуация находится на контроле региональных властей. После атаки в ряде соседних областей объявлялась угроза новых ударов и воздушные тревоги.