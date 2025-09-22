В Крыму сделали заявление после атаки ВСУ на санаторий «Форос»

Ранее в результате атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок пострадали не менее 15 человек, есть погибшие, а повреждения получили несколько объектов, включая здание школы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, ситуация находится на контроле региональных властей. После атаки в ряде соседних областей объявлялась угроза новых ударов и воздушные тревоги.