Школа в Форосе после атаки БПЛА переходит на дистанционное обучение

«Нахожусь в Форосе. Все службы на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Завтра Форосскую школу переводим на дистанционное обучение», — написала Павленко.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о преднамеренной террористической атаке, совершённой киевским режимом на гражданские объекты в Крыму. В результате удара, нанесённого по курортной зоне 21 сентября, погибли два человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. В военном ведомстве подчеркнули, что атака была осуществлена с применением БПЛА, снаряжённых фугасными боезарядами.