Школа в Форосе после атаки БПЛА переходит на дистанционное обучение

В связи с произошедшей атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на посёлок Форос, расположенный на южном берегу Крыма, местная школа переводится на дистанционное обучение. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Нахожусь в Форосе. Все службы на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Завтра Форосскую школу переводим на дистанционное обучение», — написала Павленко.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о преднамеренной террористической атаке, совершённой киевским режимом на гражданские объекты в Крыму. В результате удара, нанесённого по курортной зоне 21 сентября, погибли два человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. В военном ведомстве подчеркнули, что атака была осуществлена с применением БПЛА, снаряжённых фугасными боезарядами.

