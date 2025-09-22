Ричмонд
В минтуризме Крыма сделали заявление о работе курортов после атаки БПЛА

В Крыму после удара украинских террористов при помощи БПЛА по санаторию «Форос» курорты работают в штатном режиме.

В Крыму после удара украинских террористов при помощи БПЛА по санаторию «Форос» курорты работают в штатном режиме. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства курортов и туризма полуострова.

«Санаторно-курортная отрасль Республики Крым работает в штатном режиме. Министерство на связи с руководителями санатория. Ситуация под контролем, все службы работают слаженно», — говорится в официальном сообщении.

Накануне ВСУ совершили террористическую атаку на санаторий «Форос» и школу. На данный момент известно о двух погибших. Также сообщалось о 15 раненых.

В Минобороны сообщали, что вражески беспилотник был начинен фугасными боезарядами. Укронацисты ударили по мирным жителям, по территории, где нет никаких военных объектов, добавили в ведомстве.

Ранее «МК» писал, что глава Севастополя Михаил Развозжаев выразил соболезнования родственникам погибших крымчан.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

