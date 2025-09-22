Захарова жестко прокомментировала удар по Крыму

Удар по курортной зоне Крыма с применением БПЛА является очередным актом терроризма Украины и напрямую связан с поддержкой со стороны западных стран. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, призвав НАТО и ЕС искать источник агрессии в себе.
«Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», — заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ.
Вечером 21 сентября 2025 года украинский БПЛА атаковал поселок Форос в Крыму. Удар пришелся на санаторий и школу. Пострадали не менее 15 человек. Они получают необходимую медицинскую помощь. Есть погибшие.