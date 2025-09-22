Ричмонд
Число погибших после атаки БПЛА в Крыму возросло до трех человек

Аксенов: число погибших после атаки БПЛА ВСУ в Крыму возросло до трех человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Число погибших при атаке БПЛА в районе поселка городского типа Форос в Крыму возросло до трех, 16 человек ранены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на южном берегу Крыма, под удар попали санаторий «Форос» и здание школы в поселке. Есть и погибшие, их число уточняется.

«По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе поселка городского типа Форос три человека погибли, 16 получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка», — написал Аксенов в Telegram-канале.

