Число погибших после атаки БПЛА в Крыму возросло до трех человек

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Число погибших при атаке БПЛА в районе поселка городского типа Форос в Крыму возросло до трех, 16 человек ранены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на южном берегу Крыма, под удар попали санаторий «Форос» и здание школы в поселке. Есть и погибшие, их число уточняется.
«По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе поселка городского типа Форос три человека погибли, 16 получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка», — написал Аксенов в Telegram-канале.