Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов: число жертв атаки ВСУ на Форос возросло

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе поселка Форос на юге Крыма погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Количество жертв атаки возросло до 3.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе поселка Форос на юге Крыма погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«На текущий момент в результате атаки БПЛА в районе Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения», — написал он в telegram-канале. По его данным, информация о числе пострадавших была уточнена после проведенных спасательных работ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара БПЛА по территории санатория «Форос» и зданию школы в поселке были повреждены несколько объектов, есть пострадавшие и погибшие. Тогда количество пострадавших оценивалось примерно в 15 человек, а число погибших уточнялось.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше