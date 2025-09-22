Аксенов: число жертв атаки ВСУ на Форос возросло

Количество жертв атаки возросло до 3.
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе поселка Форос на юге Крыма погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«На текущий момент в результате атаки БПЛА в районе Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения», — написал он в telegram-канале. По его данным, информация о числе пострадавших была уточнена после проведенных спасательных работ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара БПЛА по территории санатория «Форос» и зданию школы в поселке были повреждены несколько объектов, есть пострадавшие и погибшие. Тогда количество пострадавших оценивалось примерно в 15 человек, а число погибших уточнялось.