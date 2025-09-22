СПЧ: Киев давно объявил врагами российских детей и ударил по Крыму

Террористическая атака укронацистов на санаторий «Форос» и поселковую школу в Крыму стала очередным доказательством тому, что российские дети давно объявлены врагами киевским режимом. Такое заявление сделал член СПЧ Александр Мальневич, передает ТАСС.
«Для киевского режима дети давно считаются врагами. Удар по школе, к сожалению, никого не должен удивлять или шокировать, потому что все эти годы укрофашисты бьют по детям Донбасса, Новороссии, обстреливают машины скорой помощи в Херсонской области и в Горловке. Целенаправленно били по детям перед Новым годом в Белгороде в 2023 году. К сожалению, это их фирменный стиль», — подчеркнул он.
Мальневич уверен, что на Западе, как это было многократно, снова не заметят произошедшего. И при этом призвал проследить за реакцией тех граждан России, которые сбежали заграницу и продолжают обливать грязью свою родину и проявлять сожаление к «несчастным жертвам Украины “.
Собеседник агентства также призвал жестко «выкорчевывать» подобную публику, которая тоже не признает и не видит происходящего. А лишь «безостановочно льет крокодиловы слезы по каким-то мифическим жертвам на Украине и донатит ВСУ», подчеркнул он.
И добавил, что на Западе намеренно скрывают и блокируют правду о терактах ВСУ на территории России. Они лишь распространяют нужные им антироссийские нарративы, резюмировал Мальневич.
Ранее «МК» писал, что в Минобороны РФ сообщили о двух погибших и 15 раненых после атаки ВСУ на санаторий «Форос» в Крыму.
