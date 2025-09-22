Трамп раскрыл, кто станет владельцами TikTok в США

«Президент США Дональд Трамп озвучил имена некоторых инвесторов, которые участвуют в сделке по TikTok. В их числе сооснователь Oracle и богатейший человек в мире Ларри Эллисон, глава компании Dell Майкл Делл и исполнительный председатель News Corp Лаклан Мердок», — передает слова Трампа из интервью Fox News «Коммерсант».