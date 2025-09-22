Трамп раскрыл, кто станет владельцами TikTok в США

Крайний срок для продажи американской части бизнеса TikTok установлен на 17 сентября.
В числе потенциальных владельцев американского подразделения TikTok — сооснователь Oracle Ларри Эллисон, глава Dell Майкл Делл, а также исполнительный председатель News Corp Лаклан Мердок. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа установила крайний срок для продажи американской части бизнеса TikTok на 17 сентября 2025 года, требуя передачи контроля американским инвесторам для предотвращения блокировки сервиса. Власти неоднократно заявляли о возможном полном запрете TikTok из-за опасений по поводу безопасности данных и национальной безопасности, а Белый дом ожидает завершения сделки в ближайшие дни.