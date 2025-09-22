Ричмонд
Трамп раскрыл, кто станет владельцами TikTok в США

В числе потенциальных владельцев американского подразделения TikTok — сооснователь Oracle Ларри Эллисон, глава Dell Майкл Делл, а также исполнительный председатель News Corp Лаклан Мердок. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Крайний срок для продажи американской части бизнеса TikTok установлен на 17 сентября.

«Президент США Дональд Трамп озвучил имена некоторых инвесторов, которые участвуют в сделке по TikTok. В их числе сооснователь Oracle и богатейший человек в мире Ларри Эллисон, глава компании Dell Майкл Делл и исполнительный председатель News Corp Лаклан Мердок», — передает слова Трампа из интервью Fox News «Коммерсант».

Ранее администрация президента США Дональда Трампа установила крайний срок для продажи американской части бизнеса TikTok на 17 сентября 2025 года, требуя передачи контроля американским инвесторам для предотвращения блокировки сервиса. Власти неоднократно заявляли о возможном полном запрете TikTok из-за опасений по поводу безопасности данных и национальной безопасности, а Белый дом ожидает завершения сделки в ближайшие дни.

