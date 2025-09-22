Ричмонд
Аксёнов: Число погибших при атаке ВСУ на Крым выросло до трех, 16 ранены

Глава Крыма назвал уточнённые данные о пострадавших при атаке БПЛА на Форос.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем канале в соцсети назвал уточнённые данные относительно количества жертв варварской атаки украинских беспилотников вечером 21 сентября. Дроны ВСУ нанесли удар по гражданским объектам — санаторию «Фотос» и школе.

Изначально Минобороны сообщало о 15 раненых и двоих погибших. Но число жертв возросло.

«По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения», — написал чиновник в Telegram-канале.

Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, вечером 21 сентября Вооруженные силы Украины атаковали школу и санаторий «Форос» на западе Крыма. Первоначально сообщалось о двоих погибших и 15 пострадавших. Российское Минобороны квалифицировало произошедшее как террористическую атаку со стороны ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали Крым БПЛА с фугасными боезарядами.

Тем временем Минздрав Крыма информировал, что медики оказывают помощь раненым при атаке ВСУ на санаторий Форос, а Правительство Крыма взяло на контроль ситуацию с пострадавшими при атаке украинских БПЛА.

