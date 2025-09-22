Аксёнов: Число погибших при атаке ВСУ на Крым выросло до трех, 16 ранены

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем канале в соцсети назвал уточнённые данные относительно количества жертв варварской атаки украинских беспилотников вечером 21 сентября. Дроны ВСУ нанесли удар по гражданским объектам — санаторию «Фотос» и школе.
Изначально Минобороны сообщало о 15 раненых и двоих погибших. Но число жертв возросло.
«По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения», — написал чиновник в Telegram-канале.
Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, вечером 21 сентября Вооруженные силы Украины атаковали школу и санаторий «Форос» на западе Крыма. Первоначально сообщалось о двоих погибших и 15 пострадавших. Российское Минобороны квалифицировало произошедшее как террористическую атаку со стороны ВСУ.
Также в Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали Крым БПЛА с фугасными боезарядами.
Тем временем Минздрав Крыма информировал, что медики оказывают помощь раненым при атаке ВСУ на санаторий Форос, а Правительство Крыма взяло на контроль ситуацию с пострадавшими при атаке украинских БПЛА.