В результате атаки Вооруженных сил Украины на санаторий «Форос» в Крыму погибло двое мирных жителей, еще 15 получили ранения. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.
«Около 19:30 по московскому времени в курортной зоне Республики Крым, где отсутствуют какие-либо военные объекты, Вооруженные силы Украины нанесли террористический удар с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных фугасными боезарядами», — заявили в ведомстве.
Позднее глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале уточнил трагические последствия атаки БПЛА ВСУ на Крым. Выяснилось, что в результате число погибших увеличилось до трех, еще шестнадцать человек получили ранения.
Министерство обороны квалифицировало произошедшее как террористическую атаку на гражданские объекты.
Вечером 21 сентября Вооруженные силы Украины атаковали школу и санаторий «Форос» на западе Крыма. Здание школы получило повреждения. В Севастополе в это же время была объявлена воздушная тревога. В районе Ялты из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелась сухая трава.
Министерство здравоохранения Крыма сообщило, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Крымская прокуратура взяла под контроль инцидент в санатории «Форос» и следит за соблюдением прав граждан.
По данным ТАСС, советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что украинские вооруженные силы начали обстреливать Константиновку из замаскированных позиций за пределами города. Советник также отметил, что подобная ситуация наблюдалась и в Красноармейске, где украинские войска наносили удары по городу как с его окраин, так и внутри.
Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский экстренно прибыл в Красноармейск, где складывается крайне плачевная ситуация для ВСУ. Геополитический аналитик из Британии Александр Меркурис полагает, что своими действиями украинский лидер пытается убедить украинских солдат не сдаваться.
