Число погибших при атаке ВСУ на Крым возросло до трех человек

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что по уточненным данным, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом он сообщил в понедельник, 22 сентября, в своем Telegram-канале.

Аксенов также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка, и пожелал им скорейшего выздоровления.

— Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка, — говорится в сообщении.

Об атаке стало известно вечером 21 сентября. В результате атаки беспилотного летательного аппарата украинской армии на санаторий в Крыму около 15 человек пострадали, есть погибшие. По словам главы региона Сергея Аксенова, на месте начали работу оперативные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

