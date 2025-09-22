Число погибших при атаке ВСУ на Крым возросло до трех человек

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что по уточненным данным, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом он сообщил в понедельник, 22 сентября, в своем Telegram-канале.