Взрывы прогремели в Ейске и Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом стало известно в понедельник, 22 сентября.
По словам очевидцев, в небе над населенными пунктами активно работает система противовоздушной обороны (ПВО), слышно более десятка взрывов, предварительно сбито несколько дронов.
Одновременно с этим, жители Темрюка, Крымска и Приморско-Ахтарска сообщили о звуках пролета дронов и звуке тревожных сирен. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
По данным Министерства обороны, силы российской ПВО в ночь на 20 сентября ликвидировали 149 вражеских дронов над территорией страны. Атакам подверглись Брянская, Ростовская, Волгоградская области и другие регионы страны.