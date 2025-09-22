Беспилотники ВСУ нанесли удар по Форосу в Крыму. Что известно к этому часу

После удара на территории санатория начался пожар, который вскоре был потушен. Как уточнили в главном управлении (ГУ) МЧС РФ по региону, для борьбы с огнем были задействованы 34 человека и 12 единиц техники. При этом в результате ликвидации возгорания также пострадал один человек.