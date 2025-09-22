Беспилотники ВСУ нанесли удар по Форосу в Крыму. Что известно к этому часу

О подробностях и последствиях атаки читайте в материале «Известий».
Что известно об атаке на санаторий «Форос»
Первоначально после удара Минобороны РФ сообщило о двух погибших, впоследствии их количество увеличилось до трех. Кроме того, различные травмы получили 15 человек.
Отмечается, что при атаке военные ВСУ использовали беспилотные летательные аппарата (БПЛА), снаряженные фугасными боевыми зарядами. Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка.
После удара на территории санатория начался пожар, который вскоре был потушен. Как уточнили в главном управлении (ГУ) МЧС РФ по региону, для борьбы с огнем были задействованы 34 человека и 12 единиц техники. При этом в результате ликвидации возгорания также пострадал один человек.
Последствия удара по школе
Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, результате атаки беспилотника на здание школы получил травмы один человек, охранник учебного заведения. Также был полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Учащиеся были переведены на дистанционное обучение.
«Все службы на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Завтра Форосскую школу переводим на дистанционное обучение», — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Комментарий официальных лиц
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем заявлении подчеркнула, что именно финансирование поставок оружия Украине является источником распространения терроризма в Европе.