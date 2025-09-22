Ричмонд
На Камчатке произошли десятки землетрясений

За последние 24 часа Камчатский край испытал серию из 44 повторных сейсмических толчков магнитудой от 3,5 до 6,0. Как сообщает краевое управление МЧС, восемь афтершоков были ощутимы для жителей региона.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАфтершоки: что это такое и как себя вести во время повторных подземных толчков.

«За сутки произошли 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,0. Восемь из них ощущались жителями Камчатского края. Ученые фиксируют активность вулкана Камбального. Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям региона и туристам настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам. Остается закрытой дорога мыс Левашова — поселок Октябрьский в Усть-Большерецком округе. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале.

Серия афтершоков продолжается после мощного землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля 2025 года и стало одним из сильнейших за последние десятилетия. Тогда были повреждены здания и инфраструктура, часть жителей временно эвакуировали. Сейсмическая активность в регионе сопровождается усилением вулканической активности и периодическими ограничениями для населения и туристов.

