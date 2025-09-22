На Камчатке произошли десятки землетрясений

Серия афтершоков продолжается после мощного землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля 2025 года и стало одним из сильнейших за последние десятилетия. Тогда были повреждены здания и инфраструктура, часть жителей временно эвакуировали. Сейсмическая активность в регионе сопровождается усилением вулканической активности и периодическими ограничениями для населения и туристов.