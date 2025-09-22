Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на электроподстанцию

В станице Стародеревянковской Краснодарского края произошло возгорание на электроподстанции после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Обломки БПЛА упали на электроподстанцию.

В станице Стародеревянковской Краснодарского края произошло возгорание на электроподстанции после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на электроподстанции. Пострадавших нет, угрозы для жителей нет. Все службы работают на месте», — уточнили в оперштабе Краснодарского края.

Подобные инциденты с падением обломков беспилотников в Краснодарском крае происходят не впервые. Ранее в Северском районе обломки БПЛА повредили жилые дома и вызвали возгорание травы, а в конце августа атака дронов привела к пожару на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре. В регионе регулярно вводятся меры безопасности и работают экстренные службы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше