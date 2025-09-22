В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на электроподстанцию

Обломки БПЛА упали на электроподстанцию.
В станице Стародеревянковской Краснодарского края произошло возгорание на электроподстанции после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на электроподстанции. Пострадавших нет, угрозы для жителей нет. Все службы работают на месте», — уточнили в оперштабе Краснодарского края.
Подобные инциденты с падением обломков беспилотников в Краснодарском крае происходят не впервые. Ранее в Северском районе обломки БПЛА повредили жилые дома и вызвали возгорание травы, а в конце августа атака дронов привела к пожару на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре. В регионе регулярно вводятся меры безопасности и работают экстренные службы.