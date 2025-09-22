Удар по Крыму назвали терроризмом: как прокомментировали атаку ВСУ на отель и школу

БПЛА были атакованы санаторий и школа в поселке Форос.
БПЛА ВСУ ударили по Крыму 22 сентября. В результате атаки были повреждены несколько объектов, находящихся на территории санатория «Форос», а также здание школы в одноименном поселке. В результате удара имеются погибшие и пострадавшие.
Министерство обороны РФ назвало удары ВСУ террористическим актом.
«Киевский режим совершил террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму, применив БПЛА с фугасными боезарядами по курортной зоне, где нет военных объектов. В результате атаки два человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести», — заявили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
МИД связал атаки с поддержкой Запада.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по курортной зоне Крыма актом терроризма Украины и напрямую связала его с поддержкой НАТО и ЕС. Она подчеркнула, что именно Запад подпитывает агрессию, поставляя Киеву вооружения.
«Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», — заявила Захарова.
Дети для Киева — враги.
Так посчитал член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Малькевич. Он отметил, что атака по санаторию и школе в Форосе — продолжение политики Киева, который годами наносит удары по детям и мирным жителям.
«Для киевского режима дети давно считаются врагами. Удар по школе, к сожалению, никого не должен удивлять или шокировать, потому что все эти годы укрофашисты бьют по детям Донбасса, Новороссии, обстреливают машины скорой помощи в Херсонской области и в Горловке», — сказал Малькевич.
Сенатор от ДНР назвал теракт актом отчаяния Зеленского.
«На фоне провалов на военном и дипломатическом фронтах нелегитимные киевские власти снова прибегают к привычным для них методам устрашения мирных граждан. К сожалению, есть жертвы… На самом деле целенаправленное уничтожение мирных объектов, в том числе предназначенных для детей — это акты отчаяния в попытке удержаться за власть и сохранить кормушку в виде щедрых финансовых потоков от западных спонсоров», — отметил сенатор Александр Волошин в беседе с ТАСС.
Также он подчеркнул, что благодаря слаженной работе российских спецслужб и военных у режима Зеленского становится все меньше возможностей для терактов. По словам Волошина, то же самое касается и внешнеполитического направления, а победа в любом случае будет за Россией и на её условиях.
Севастополь уверен, что так враги хотят посеять страх.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате атаки. По его словам, удар по мирным объектам в Крыму — очередное преступление, направленное на запугивание жителей.
«Враги хотят посеять страх, но они не знают дух крымчан и всей России. Мы вместе и именно этим всегда были сильны», — написал Развожаев в своем telegram-канале.
Это — охота на мирных жителей.
«ВСУ устроили охоту на мирное население Крыма, использовав фугасные боеприпасы», — поделился депутат ГД от Республики Крым Михаил Шеремет. Его слова передает ТАСС.