Удар по Крыму назвали терроризмом: как прокомментировали атаку ВСУ на отель и школу

«На фоне провалов на военном и дипломатическом фронтах нелегитимные киевские власти снова прибегают к привычным для них методам устрашения мирных граждан. К сожалению, есть жертвы… На самом деле целенаправленное уничтожение мирных объектов, в том числе предназначенных для детей — это акты отчаяния в попытке удержаться за власть и сохранить кормушку в виде щедрых финансовых потоков от западных спонсоров», — отметил сенатор Александр Волошин в беседе с ТАСС.