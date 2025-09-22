Ричмонд
Обломки БПЛА вызвали возгорание на электроподстанции в Краснодарском крае

В Краснодарском крае, в станице Стародеревянковской Каневского района, в результате падения обломков беспилотника (БПЛА) произошло возгорание на электроподстанции. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

В Славянском районе также были обнаружены фрагменты беспилотников. Обломки упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани, в результате чего повреждены фасады и крыши домов, а также выбиты стекла в окнах. Кроме того, из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне.

В Калининском районе, в станице Гривенской, обломки БПЛА серьезно повредили крышу одного из частных домовладений, вызвав возгорание. Осколками также задеты соседние дома.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы, говорится в сообщении.

Ранее взрывы прогремели в Ейске и Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Одновременно с этим, жители Темрюка, Крымска и Приморско-Ахтарска сообщили о звуках пролета дронов и звуке тревожных сирен.

