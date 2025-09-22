Ричмонд
Фасады домов повреждены на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории трех частных домовладений в Славянском районе Краснодарского края ночью 22 сентября. В результате инцидента были повреждены фасады и крыши домов, а также выбиты стекла в окнах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

«Фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани. Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах», — говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Кроме того, в промышленной зоне города произошло возгорание травы. Во всех инцидентах обошлось без пострадавших. На месте происшествий работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Помимо этого, в станице Стародеревянковская Краснодарского края на территории электроподстанции вспыхнул пожар. Причиной стало падение фрагментов беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет, сообщили в оперштабе.

