Пожар возник в Краснодарском крае из-за атаки дронов ВСУ

Пожар возник в одной из станиц Краснодарского края.
В станице Гривенской Краснодарского края в результате происшествия в одном из частных домовладений была серьезно повреждена крыша и произошло возгорание. Кроме того, осколками задеты соседние дома. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«В одном из частных домовладений станицы Гривенской повреждена крыша, произошло возгорание, осколками повреждены соседние дома. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба в telegram-канале.
Ранее в Краснодарском крае уже фиксировались происшествия, связанные с падением обломков беспилотных летательных аппаратов: в Северском районе выбило окна в домах и загорелась трава, а в Краснодаре в августе после атаки дронов произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. В обоих случаях пострадавших не было, а на местах работали экстренные службы.