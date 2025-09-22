Пожар возник в Краснодарском крае из-за атаки дронов ВСУ

Ранее в Краснодарском крае уже фиксировались происшествия, связанные с падением обломков беспилотных летательных аппаратов: в Северском районе выбило окна в домах и загорелась трава, а в Краснодаре в августе после атаки дронов произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. В обоих случаях пострадавших не было, а на местах работали экстренные службы.