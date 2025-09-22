В Славянском районе Кубани при падении БПЛА повреждены фасады и крыши домов

В Славянском районе Краснодарского края на территории трёх частных домовладений упали фрагменты беспилотного летательного аппарата. В результате были повреждены фасады и крыши зданий, а также выбиты стёкла. Кроме того, в промзоне произошло возгорание травы. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на санаторий «Форос» в Крыму погибло три мирных жителя, еще 16 получили ранения.