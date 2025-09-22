Ричмонд
В Славянском районе Кубани при падении БПЛА повреждены фасады и крыши домов

Из-за падения обломков ВСУ на Кубани загорелась трава в промышленной зоне.

Источник: Комсомольская правда

В Славянском районе Краснодарского края на территории трёх частных домовладений упали фрагменты беспилотного летательного аппарата. В результате были повреждены фасады и крыши зданий, а также выбиты стёкла. Кроме того, в промзоне произошло возгорание травы. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По информации штаба, фрагменты БПЛА упали в Славянске-на-Кубани. В результате повреждения получили фасады и крыши домов, а также были выбиты окна. Также из-за падения обломков загорелась трава в промышленной зоне. Во всех случаях пострадавших не оказалось, на местах работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на санаторий «Форос» в Крыму погибло три мирных жителя, еще 16 получили ранения.

