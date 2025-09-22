Трамп раскрыл последние слова умершего Чарли Кирка

Трамп рассказал о последней просьбе Кирка.
Известный консервативный активист Чарли Кирк незадолго до своей смерти обратился с просьбой спасти Чикаго от волны преступности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на траурной церемонии в Аризоне.
«Одно из последнего, что он сказал мне: “Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго”. Мы сделаем это, мы спасем Чикаго от ужасных преступлений», — заявил президент США. Его слова передает Fox News.
Ранее Чарли Кирк получил огнестрельное ранение на мероприятии в штате Юта, после чего Дональд Трамп призвал молиться за него и назвал его своим союзником. Инцидент вызвал широкий резонанс, а подозреваемый в стрельбе был задержан. Кирк был известен своей поддержкой Трампа и активной позицией по вопросам внутренней политики.