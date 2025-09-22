Трамп раскрыл последние слова умершего Чарли Кирка

Ранее Чарли Кирк получил огнестрельное ранение на мероприятии в штате Юта, после чего Дональд Трамп призвал молиться за него и назвал его своим союзником. Инцидент вызвал широкий резонанс, а подозреваемый в стрельбе был задержан. Кирк был известен своей поддержкой Трампа и активной позицией по вопросам внутренней политики.