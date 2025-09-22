Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл последние слова умершего Чарли Кирка

Известный консервативный активист Чарли Кирк незадолго до своей смерти обратился с просьбой спасти Чикаго от волны преступности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на траурной церемонии в Аризоне.

Трамп рассказал о последней просьбе Кирка.

Известный консервативный активист Чарли Кирк незадолго до своей смерти обратился с просьбой спасти Чикаго от волны преступности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на траурной церемонии в Аризоне.

«Одно из последнего, что он сказал мне: “Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго”. Мы сделаем это, мы спасем Чикаго от ужасных преступлений», — заявил президент США. Его слова передает Fox News.

Ранее Чарли Кирк получил огнестрельное ранение на мероприятии в штате Юта, после чего Дональд Трамп призвал молиться за него и назвал его своим союзником. Инцидент вызвал широкий резонанс, а подозреваемый в стрельбе был задержан. Кирк был известен своей поддержкой Трампа и активной позицией по вопросам внутренней политики.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше