Глава РФПИ Дмитриев назвал безграничным наследие убитого в США Чарли Кирка

Дмитриев оценил вклад Кирка в российско-американские отношения.
Наследие консервативного политика Чарли Кирка безгранично и способно объединять людей по всему миру. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
«Наследие Чарли Кирка выходит за рамки любых границ — это голос веры, мужества и истины, который объединяет всех нас», — написал Дмитриев в Х. По его словам, вклад Кирка в развитие гражданского общества и укрепление международного диалога останется актуальным для многих поколений.
Чарли Кирк, американский политический активист и сторонник Дональда Трампа, погиб 10 сентября 2025 года после покушения в Университете долины Юта. Кирк был известен своими заявлениями в поддержку принадлежности Крыма России и критикой президента Украины Владимира Зеленского. Его гибель вызвала широкий резонанс, а в России неоднократно подчеркивали значимость его наследия и вклад в развитие международного диалога.