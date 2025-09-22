Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ Дмитриев назвал безграничным наследие убитого в США Чарли Кирка

Наследие консервативного политика Чарли Кирка безгранично и способно объединять людей по всему миру. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Дмитриев оценил вклад Кирка в российско-американские отношения.

Наследие консервативного политика Чарли Кирка безгранично и способно объединять людей по всему миру. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

«Наследие Чарли Кирка выходит за рамки любых границ — это голос веры, мужества и истины, который объединяет всех нас», — написал Дмитриев в Х. По его словам, вклад Кирка в развитие гражданского общества и укрепление международного диалога останется актуальным для многих поколений.

Чарли Кирк, американский политический активист и сторонник Дональда Трампа, погиб 10 сентября 2025 года после покушения в Университете долины Юта. Кирк был известен своими заявлениями в поддержку принадлежности Крыма России и критикой президента Украины Владимира Зеленского. Его гибель вызвала широкий резонанс, а в России неоднократно подчеркивали значимость его наследия и вклад в развитие международного диалога.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше