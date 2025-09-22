Ричмонд
Трамп пообещал наградить Чарли Кирка «Президентской медалью Свободы»

Президент США Дональд Трамп удостоит консервативного активиста Чарли Кирка высшей гражданской награды Соединенных Штатов — «Президентской медалью Свободы». Об этом он сообщил в своем выступлении на панихиде по Кирку.

«Я награжу Чарли Кирка высшей гражданской наградой страны: “Президентской медалью Свободы”», — заявил политик. Трансляцию ведет Fox News.

Чарли Кирк был застрелен 10 сентября 2025 года во время выступления в Университете Юты. После он был госпитализирован, но спасти его не удалось.

