Трамп пообещал наградить Чарли Кирка «Президентской медалью Свободы»

Трамп наградит Кирка высшей гражданской наградой США.
Президент США Дональд Трамп удостоит консервативного активиста Чарли Кирка высшей гражданской награды Соединенных Штатов — «Президентской медалью Свободы». Об этом он сообщил в своем выступлении на панихиде по Кирку.
«Я награжу Чарли Кирка высшей гражданской наградой страны: “Президентской медалью Свободы”», — заявил политик. Трансляцию ведет Fox News.
Чарли Кирк был застрелен 10 сентября 2025 года во время выступления в Университете Юты. После он был госпитализирован, но спасти его не удалось.