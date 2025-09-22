Ричмонд
Обломки сбитых БПЛА ВСУ обнаружены в Славянском и Калининском районах

В Краснодарском крае обнаружили обломки сбитых украинских беспилотников в двух районах: в Славянском и Калининском. Как сообщили в региональном оперштабе, пострадавших нет, на местах крушения работают экстренные службы.

В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА упали на территорию трёх частных домов. Повреждены крыши, фасады и оконные стекла. Кроме того, на территории промзоны загорелась сухая трава. В станице Гривенская обломки серьёзно повредили крышу одного из домов, вызвав пожар.

А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку украинских беспилотников на Ялту и другие районы Крыма. Она посоветовала странам НАТО и Евросоюза обратить внимание на собственные действия, чтобы найти источник агрессии в Европе. Дипломат назвала атаку ВСУ очередным актом терроризма со стороны киевского режима. В районе посёлка Форос на территории Крыма число жертв атаки украинских дронов достигло трёх, ещё шестнадцать человек получили ранения.

