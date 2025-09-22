Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Так поступил бы Чарли»: Вдова Кирка простила убийцу мужа

Вдова американского консервативного активиста Чарли Кирка Эрика заявила, что прощает убийцу своего супруга, поскольку «так поступал Христос», и таким же образом поступил бы сам покойный.

Источник: Life.ru

«Я прощаю его, потому что так поступал Христос, и так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть — не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия — это любовь, и всегда любовь, любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преследует», — заявила Эрика во время своего выступления на церемонии прощания в Аризоне.

По словам вдовы Кирка, миру нужна организация, которая «уведёт людей от ада».

Напомним, панихида по Чарли Кирку проходит на стадионе State Farm в Аризоне. На мероприятие пришли сотни тысяч человек, включая президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. По некоторым данным, очередь из тысяч людей начала формироваться с ночи, многие приехали из других штатов с членами семей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше