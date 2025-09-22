В Германии раскрыли истинный смысл призывов Ющенко идти на Москву

«Если он (Ющенко. — Прим.ред.) чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют», — отмечает Junge Welt. В публикации подчеркивается, что риторика экс-президента стала реакцией на непростую внутриполитическую ситуацию и призвана напомнить обществу о его существовании.