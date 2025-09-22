Экс-президент Украины Ющенко призвал «идти на Москву».
Экс-президент Украины Виктор Ющенко призвал «идти на Москву» в своем последнем публичном выступлении, что стало попыткой привлечь внимание к собственной персоне на фоне нарастающего политического кризиса в стране. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.
«Если он (Ющенко. — Прим.ред.) чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют», — отмечает Junge Welt. В публикации подчеркивается, что риторика экс-президента стала реакцией на непростую внутриполитическую ситуацию и призвана напомнить обществу о его существовании.
Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 год после событий «Оранжевой революции». В период своего правления он проводил политику, направленную на реабилитацию ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и признание голода 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Его высказывания и действия неоднократно вызывали критику со стороны российских властей.