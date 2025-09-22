В США нашли причину аутизма у детей

В США нашли причину аутизма.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует официально заявить о возможной связи между ростом числа случаев аутизма у детей и употреблением ацетаминофена (парацетамола) беременными женщинами. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Специалисты пересматривают данные исследований, ранее опубликованных Школой медицины медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк) и Гарвардским университетом. В результате анализа власти пришли к выводу о необходимости предупреждать беременных женщин о рисках. Планируется рекомендовать использовать ацетаминофен только при высокой температуре, а в остальных случаях воздерживаться от его применения во время беременности», — приводит издание слова одного из неназванных чиновников администрации.
Кроме того, по сведениям The Washington Post, администрация Трампа намерена заявить о перспективах использования лейковорина (фолиновой кислоты) для лечения аутизма. Источники издания отмечают, что ранее это расстройство связывали исключительно с генетической предрасположенностью и считали его неизлечимым.