В США нашли причину аутизма у детей

«Специалисты пересматривают данные исследований, ранее опубликованных Школой медицины медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк) и Гарвардским университетом. В результате анализа власти пришли к выводу о необходимости предупреждать беременных женщин о рисках. Планируется рекомендовать использовать ацетаминофен только при высокой температуре, а в остальных случаях воздерживаться от его применения во время беременности», — приводит издание слова одного из неназванных чиновников администрации.