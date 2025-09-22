США уничтожили катер с тонной наркотиков у берегов Доминиканы

Катер перевозил наркотики.
Вооруженные силы США уничтожили быстроходный катер, перевозивший крупную партию наркотиков, у побережья Доминиканской Республики. Об этом сообщила газета Diario Libre. Операция прошла вблизи острова Беата в провинции Педерналес.
«После уничтожения катера доминиканские службы приступили к извлечению груза с места происшествия. В ходе операции они обнаружили 13 мешков с 377 упаковками кокаина. Еще около 60 упаковок были уничтожены взрывом судна», — пишет Diario Libre. Как уточнили в издании, предварительная экспертиза подтверждает, что речь идет о кокаине.
Ранее в Якутии сотрудники ФСБ изъяли более 24 килограммов запрещенных веществ на сумму около одного миллиарда рублей, а в Московской области была предотвращена попытка ввоза 300 килограммов наркотиков, спрятанных среди груза яблок. В обоих случаях задержаны подозреваемые и возбуждены уголовные дела.