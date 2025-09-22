США уничтожили катер с тонной наркотиков у берегов Доминиканы

«После уничтожения катера доминиканские службы приступили к извлечению груза с места происшествия. В ходе операции они обнаружили 13 мешков с 377 упаковками кокаина. Еще около 60 упаковок были уничтожены взрывом судна», — пишет Diario Libre. Как уточнили в издании, предварительная экспертиза подтверждает, что речь идет о кокаине.