Склады и жильё многодетной семьи уничтожили пожары в Приморье

В Нахимовке пожар на территории частного домовладения уничтожил сам жилой дом, два автомобиля и хозяйственную постройку. В доме проживали 11 человек — семейная пара с девятью несовершеннолетними детьми. По информации ГУ МЧС по Приморскому краю, в помещениях были установлены три пожарных извещателя (в гостиной и в двух спальнях), после полуночи их сигнал разбудил семью, жильцы успели эвакуироваться до прибытия пожарных, никто не пострадал.