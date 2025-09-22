Склады и жильё многодетной семьи уничтожили пожары в Приморье

В Нахимовке пожар на территории частного домовладения уничтожил сам жилой дом, два автомобиля и хозяйственную постройку. В доме проживали 11 человек — семейная пара с девятью несовершеннолетними детьми. По информации ГУ МЧС по Приморскому краю, в помещениях были установлены три пожарных извещателя (в гостиной и в двух спальнях), после полуночи их сигнал разбудил семью, жильцы успели эвакуироваться до прибытия пожарных, никто не пострадал.
Огонь охватил 170 квадратных метров, его ликвидировали 10 сотрудников МЧС с двумя единицами пожарной техники. Предполагаемая причина возгорания — аварийный режим работы электрического оборудования. Расследование пожара продолжается, дознавателям МЧС в этом помогает прокуратура. Надзорное ведомство также проследит соблюдение прав многодетной семьи, оставшейся без крова.
Как уточняет издание «Новости VL.ru», сгоревший дом был двухквартирным, вторая квартира принадлежала семье из двух человек. Когда многодетная семья эвакуировалась, то будить соседей якобы не стала, но хозяева второй части дома успели проснуться и тоже спастись, они же и вызвали пожарных.
При пожаре на складе в Уссурийске также никто не пострадал. Огонь охватил 1200 квадратных метров, к тушению привлекли 53 специалиста, 16 единиц спецтехники и пожарный поезд. Для координации деятельности спецслужб на место происшествия выезжал представитель прокуратуры. Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства о пожарной безопасности, законность занятия земельного участка и эксплуатации складских помещений. Дознаватели МЧС выясняют причины пожара.
Напоминаем, на позапрошлой неделе серьёзный пожар случился во Владивостоке в промзоне на улице Днепровской, там 10 сентября тоже загорелись склады, окончательно ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. На пожаре погиб мужчина, ещё двоим потребовалась медицинская помощь без госпитализации. Прокуратура в процессе расследования выяснила, что сгоревшее складское здание эксплуатировалось нелегально.