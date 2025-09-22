Ричмонд
Гости панихиды по стороннику Трампа признались в любви к России

Гости панихиды по убитому консервативному активисту Чарли Кирку высказались за улучшение отношений между Россией и США. Такое мнение высказали участники траурного мероприятия.

Гости панихиды считают, что пора восстанавливать хорошие отношения между Россией и США.

Гости панихиды по убитому консервативному активисту Чарли Кирку высказались за улучшение отношений между Россией и США. Такое мнение высказали участники траурного мероприятия.

«Мы любим русских!», — заявил один из гостей корреспонденту РИА Новости. По словам присутствующих, укрепление диалога между Москвой и Вашингтоном они считают необходимым шагом. Девушка, пришедшая на панихиду в футболке с изображением американского флага, также выразила уверенность в том, что восстановление связей между странами «абсолютно необходимо».

Некоторые участники события поделились мнением о политике санкций. Двое сторонников Чарли Кирка из Техаса сообщили, что поддержали бы отмену ограничительных мер в отношении России, если бы такое решение принял президент США Дональд Трамп. Один из них отметил: если Трамп посчитает это нужным для достижения договоренностей, это будет правильный шаг, подчеркнув: «Он гений».

Траурное мероприятие собрало в Аризоне сторонников Чарли Кирка из разных штатов. На встречу прибыли Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск. Американский президент пообещал наградить Кирка гражданской наградой Соединенных Штатов — «Президентской медалью Свободы». Чарли Кирк погиб в результате огнестрельного ранения 10 сентября 2025 года во время публичного выступления в Университете Юты.

