Некоторые участники события поделились мнением о политике санкций. Двое сторонников Чарли Кирка из Техаса сообщили, что поддержали бы отмену ограничительных мер в отношении России, если бы такое решение принял президент США Дональд Трамп. Один из них отметил: если Трамп посчитает это нужным для достижения договоренностей, это будет правильный шаг, подчеркнув: «Он гений».