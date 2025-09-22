Страшная авария с поездом произошла в США

Отблески пожара были видны более чем за 100 километров от эпицентра.
В США на юге штата Вайоминг произошел разрыв и возгорание газопровода, в результате чего пламя охватило грузовой поезд компании Union Pacific Railroad. Инцидент произошел рядом с межштатной автомагистралью I-80 к западу от города Шайенн. Об этом сообщает агентство AP News.
«Прорвавшийся трубопровод загорелся в непосредственной близости от железнодорожных вагонов, перевозивших опасные материалы, что подвергло спасателей и прилегающую территорию повышенному риску. Важно отметить, что никто не пострадал и не погиб, а утечка опасных материалов не представляла угрозы для населения», — передает слова пожарной службы округа Ларами агентство.
К 9 утра возгорание удалось локализовать. О полном устранении последствий пока не сообщается, точное количество поврежденных вагонов уточняется. Отблески пожара были видны более чем за 100 километров — в частности, в городе Лавленд (штат Колорадо). Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что его следователи начнут работу на месте происшествия утром 23 сентября.
Ранее аналогичные инциденты с грузовыми поездами, перевозившими опасные материалы, происходили в других странах: в Швеции состав сошел с рельсов из-за проливных дождей, а в США в городе Гордон поезд загорелся после аварии. В обоих случаях экстренные службы обеспечили безопасность и вывезли опасные грузы, однако восстановление инфраструктуры заняло значительное время.