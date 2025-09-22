Страшная авария с поездом произошла в США

К 9 утра возгорание удалось локализовать. О полном устранении последствий пока не сообщается, точное количество поврежденных вагонов уточняется. Отблески пожара были видны более чем за 100 километров — в частности, в городе Лавленд (штат Колорадо). Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что его следователи начнут работу на месте происшествия утром 23 сентября.