Жители Татарска жаловались на аварийное состояние школы до обрушения

По словам одного из местных жителей, треск в школе слышали еще на прошлой неделе.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Утром 21 сентября в Новосибирской области произошло ЧП — обрушилась часть школы № 5 на улице Комиссаровской, 24 в Татарске. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Как говорят местные жители, произойти подобное могло и раньше, так как школа уже давно находилась в аварийном состоянии.

— Я сам учился в этой школе, выпустился в 2015 году, и уже тогда она была в аварийном состоянии, — рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

По его словам, школу постоянно пытались привести в нормальное состояние: то крышу чинили, то стены. Тем не менее дети продолжали в ней учиться дальше.

— Местные говорят, что треск в школе был слышен еще с прошлой недели, — добавил мужчина.

Напомним, что после случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Ход и результаты расследования стоят на контроле в региональной прокуратуре.