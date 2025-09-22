Жители Татарска жаловались на аварийное состояние школы до обрушения

Утром 21 сентября в Новосибирской области произошло ЧП — обрушилась часть школы № 5 на улице Комиссаровской, 24 в Татарске. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Как говорят местные жители, произойти подобное могло и раньше, так как школа уже давно находилась в аварийном состоянии.
— Я сам учился в этой школе, выпустился в 2015 году, и уже тогда она была в аварийном состоянии, — рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.
По его словам, школу постоянно пытались привести в нормальное состояние: то крышу чинили, то стены. Тем не менее дети продолжали в ней учиться дальше.
— Местные говорят, что треск в школе был слышен еще с прошлой недели, — добавил мужчина.
Напомним, что после случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Ход и результаты расследования стоят на контроле в региональной прокуратуре.