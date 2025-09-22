Жители Татарска жаловались на аварийное состояние школы до обрушения

Утром 21 сентября в Новосибирской области произошло ЧП — обрушилась часть школы № 5 на улице Комиссаровской, 24 в Татарске. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Как говорят местные жители, произойти подобное могло и раньше, так как школа уже давно находилась в аварийном состоянии.