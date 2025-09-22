Ричмонд
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом говорится в заявлении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Источник: Life.ru

Согласно информации центра, эпицентр подземных толчков располагался в 53 километрах к юго-востоку от провинции Балыкесир, где проживают 238 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее на Камчатке было зафиксировано новое землетрясение. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки были зарегистрированы в 177 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,4 километра.