Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черемхово мотоциклист выехал на встречную полосу и погиб

В Черемхово мотоциклист погиб в ДТП.

Источник: Соцсети

В Черемхово мотоциклист погиб в ДТП. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

«Предварительно установлено, что водитель мотоцикла “Хонда” нарушил правило расположения транспортных средств на проезжей части», — рассказали в Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице 2-я Линейная. 41-летний водитель мотоцикла умер на месте до приезда скорой.

Сейчас на месте происходят все обстоятельства случившегося. Для этого работает следственно-оперативная группа.