В Черемхово мотоциклист выехал на встречную полосу и погиб

В Черемхово мотоциклист погиб в ДТП. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
«Предварительно установлено, что водитель мотоцикла “Хонда” нарушил правило расположения транспортных средств на проезжей части», — рассказали в Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице 2-я Линейная. 41-летний водитель мотоцикла умер на месте до приезда скорой.
Сейчас на месте происходят все обстоятельства случившегося. Для этого работает следственно-оперативная группа.