Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын сделал заявление о ядерном оружии

Северная Корея не намерена отказываться от ядерного оружия. Об этом заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Северная Корея не откажется от ядерного оружия.

Северная Корея не намерена отказываться от ядерного оружия. Об этом заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

«И сейчас много сил, которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации. Эти силы игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают. Мы не откажемся от ядерного оружия», — заявил председатель государственных дел. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Лидер КНДР отметил, что отказ от ядерного статуса противоречит Конституции страны, где этот статус закреплен на государственном уровне. «Разве можем мы совершить антиконституционный акт? С чего бы нам пойти на денуклеаризацию? Снимете санкции? Еще чего!» — добавил он.

Ранее, 8 сентября, КНДР успешно завершила финальное испытание нового твердотопливного ракетного двигателя, что, по оценке Ким Чен Ына, стало стратегическим достижением в модернизации ядерных вооруженных сил страны. Эти действия подчеркивают курс Пхеньяна на укрепление оборонного потенциала и подтверждают отказ от денуклеаризации, о котором северокорейский лидер вновь заявил 22 сентября.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше