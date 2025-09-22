Ким Чен Ын сделал заявление о ядерном оружии

«И сейчас много сил, которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации. Эти силы игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают. Мы не откажемся от ядерного оружия», — заявил председатель государственных дел. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Лидер КНДР отметил, что отказ от ядерного статуса противоречит Конституции страны, где этот статус закреплен на государственном уровне. «Разве можем мы совершить антиконституционный акт? С чего бы нам пойти на денуклеаризацию? Снимете санкции? Еще чего!» — добавил он.