Ким Чен Ын сделал заявление о ядерном оружии

Северная Корея не откажется от ядерного оружия.
Северная Корея не намерена отказываться от ядерного оружия. Об этом заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
«И сейчас много сил, которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации. Эти силы игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают. Мы не откажемся от ядерного оружия», — заявил председатель государственных дел. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Лидер КНДР отметил, что отказ от ядерного статуса противоречит Конституции страны, где этот статус закреплен на государственном уровне. «Разве можем мы совершить антиконституционный акт? С чего бы нам пойти на денуклеаризацию? Снимете санкции? Еще чего!» — добавил он.
Ранее, 8 сентября, КНДР успешно завершила финальное испытание нового твердотопливного ракетного двигателя, что, по оценке Ким Чен Ына, стало стратегическим достижением в модернизации ядерных вооруженных сил страны. Эти действия подчеркивают курс Пхеньяна на укрепление оборонного потенциала и подтверждают отказ от денуклеаризации, о котором северокорейский лидер вновь заявил 22 сентября.