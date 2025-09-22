Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции рассказали о подставе Макрона со стороны его союзников

Канада, Австралия и Великобритания официально признали Государство Палестина, обогнав Францию и создав неудобную ситуацию для французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Планируется, что Макрон собирается выступить с заявлением по Палестине 23 сентября в ООН.

Канада, Австралия и Великобритания официально признали Государство Палестина, обогнав Францию и создав неудобную ситуацию для французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Три страны только что опередили Макрона! Они признали Государство Палестина прямо перед его завтрашним выступлением в ООН», — написал Филиппо. Его сообщение опубликовано в соцсети X.

Политик также подчеркнул, что, по его мнению, произошедшее явно не является случайностью. По его словам, Макрон, вероятно, вызвал всеобщее раздражение своим «хвастовством».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПалестина обязалась провести всеобщие выборы: детали признания ее государственности и последствия для мира.

Ранее стало известно, что Оттава, Канберра и Лондон признали государственность Палестины. Данное решение является уникальным прецедентом, существенно влияющим на расстановку сил на Ближнем Востоке и свидетельствующим о коренном изменении подхода западных государств к палестинскому вопросу. Принятие этого шага тремя странами произошло на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в секторе Газа. Основная цель инициативы — укрепить доверие к перспективам мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше