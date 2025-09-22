Планируется, что Макрон собирается выступить с заявлением по Палестине 23 сентября в ООН.
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Государство Палестина, обогнав Францию и создав неудобную ситуацию для французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Три страны только что опередили Макрона! Они признали Государство Палестина прямо перед его завтрашним выступлением в ООН», — написал Филиппо. Его сообщение опубликовано в соцсети X.
Политик также подчеркнул, что, по его мнению, произошедшее явно не является случайностью. По его словам, Макрон, вероятно, вызвал всеобщее раздражение своим «хвастовством».
Ранее стало известно, что Оттава, Канберра и Лондон признали государственность Палестины. Данное решение является уникальным прецедентом, существенно влияющим на расстановку сил на Ближнем Востоке и свидетельствующим о коренном изменении подхода западных государств к палестинскому вопросу. Принятие этого шага тремя странами произошло на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в секторе Газа. Основная цель инициативы — укрепить доверие к перспективам мирного урегулирования на Ближнем Востоке.