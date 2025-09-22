35 взрослых и 11 детей пострадали в ДТП на дорогах Иркутска за неделю

35 взрослых и 11 детей пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю. Сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировали 26 аварий. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции.
— По статистике дорожных инцидентов можно сказать, что 14 раз автомобили столкнулись друг с другом, в шести случаях водители сбили пешеходов, — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Также произошло четыре съезда с проезжей части и по одному случаю падения пассажира и опрокидывания автомобиля. Всего с 15 по 21 сентября произошло 218 автоаварий, в результате которых повреждено 382 транспортных средств.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Черемхово выезд на «встречку» закончился трагедией для 41-летнего мотоциклиста.